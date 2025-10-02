خطر يهدد حياتك.. لهذا السبب يجب التوقف عن شراء الدجاج "السردة"

كشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن خطورة تناول الدجاج صغير الحجم أو ما يعرف بـ "الفراخ السردة".

وأوضح مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن الدجاجة صغيرة الحجم التي لا يتجاوز وزنها 800 جرام، قد تكون مصابة بأمراض أو تكون غير سليمة، وبالتالي فهي تكون خطيرة على صحة الإنسان.

وأشار بسطامي: "يجب الابتعاد عن شراء أو تناول الدواجن التي يقل وزنها عن كيلو و800 جرام".

وأضاف أستاذ أمراض الدواجن: "الوزن القليل قد يشير إلى إصابتها في كثير من الأحيان بأمراض القلب وضعف المناعة".

وتابع: "بنصح المواطنين بشراء الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو و750 جرام أو أكثر".

ولفت: "الدجاجة السليمة يجب أن تكون خالية من الأمراض والتلوث وتكون بحالة وصحة جيدة قبل الذبح والبيع والشراء".

وأضاف: "لا يجب تناول جلد الدجاج أو الكبدة المصابة، ويجب مراعاة أن تكون الكبدة السليمة بنية اللون وخالية من الدماء".