مفاجأة.. هذا ما يحدث لك عند تناول تفاحة يوميا لمدة أسبوع

كتبت- أسماء مرسي:

التفاح من أكثر الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لما يحتويه من عناصر غذائية ومركبات صحية، ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة منه يوميا لمدة أسبوع؟

وفقا لموقع "Prevention"، إليكم القيمة الغذائية للتفاح وفوائده الصحية، إضافة إلى بعض التحذيرات المهمة التي يجب الانتباه إليها.

القيمة الغذائية لـ تفاحة متوسطة الحجم

وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على:

84 سعرة حرارية.

0 جرام دهون.

20.6 جرام كربوهيدرات.

2.38 جرام ألياف.

0 جرام بروتين

هذه التركيبة الغذائية تجعل من التفاح وجبة خفيفة مثالية، تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية.

كيف يعزز التفاح صحتك؟

تحسين الهضم

التفاح مصدر غني بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف يعمل كمضاد حيوي طبيعي يغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

مصدر للطاقة

بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية، يقدم طاقة سريعة، إلا أن محتواه العالي من الألياف يساعد على إطلاق هذه الطاقة تدريجيًا في مجرى الدم، ما يمنح الجسم دفعة مستمرة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ بمستوى السكر.

مضاد قوي للأكسدة

يحتوي التفاح، خاصة قشره، على مركبات نباتية فعالة مثل الكيرسيتين، التي تملك خصائص مضادة للالتهابات وتُسهم في دعم الجهاز المناعي، بالإضافة إلى تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

دعم صحة الدماغ

مضادات الأكسدة الموجودة به تعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف المرتبط بالتقدم في السن، ودعم الوظائف الإدراكية والوقاية من التدهور المعرفي.

تحذيرات يجب الانتباه لها

رغم أن التفاح خيارا صحيا لمعظم الأشخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتناوله بحذر:

مرضى متلازمة القولون العصبي

التفاح غني بـ"الفودماب"، وهي كربوهيدرات تسبب الانتفاخ والغازات لدى المصابين بهذه الحالة.

حالة سوء امتصاص الفركتوز

هي حالة نادرة تجعل من الصعب على الجسم امتصاص سكر الفركتوز، الموجود بتركيز عال في التفاح، ما يؤدي إلى عسر هضم.

مرضى السكري

رغم أن التفاح لا يرفع السكر في الدم بشكل حاد، إلا أن من المهم الانتباه إلى حجم الكميات منه وتناوله مع مصدر للبروتين أو الدهون مثل الجبن أو زبدة الفول السوداني لتقليل تأثيره على مستوى السكر.