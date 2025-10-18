احذر هذه الأعراض.. إنذار على نقص الحديد في الجسم

يُعد الحديد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

وعندما ينخفض مستوى الحديد، تبدأ بعض الأعراض في الظهور، وتكون بمثابة إنذار يستدعي الانتباه والتدخل الطبي.

إليك أبرز الأعراض التي قد تدل على نقص الحديد في الجسم وفق "هيلث لاين".

الإرهاق المستمر والتعب العام

الشعور الدائم بالتعب حتى بعد الراحة أو النوم الجيد قد يكون ناتجًا عن قلة الأكسجين الذي يصل إلى العضلات والأنسجة بسبب انخفاض الهيموغلوبين.

شحوب البشرة

عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء، تصبح البشرة باهتة وأقل إشراقًا، خاصة في الوجه والشفاه واللثة.

ضيق في التنفس

إذا شعرت بأنك تلهث أو تتنفس بسرعة عند بذل مجهود بسيط، فقد يكون السبب هو نقص الحديد.

الدوخة أو الدوار

قلة الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ بسبب نقص الحديد قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة أو حتى الإغماء في بعض الحالات.

خفقان القلب

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى اضطرابات في ضربات القلب، مثل تسارع النبض أو الإحساس بنبض غير منتظم.

برودة اليدين والقدمين

يشكو بعض الأشخاص من الشعور بالبرد بشكل مستمر، خصوصًا في الأطراف، نتيجة ضعف الدورة الدموية المرتبط بفقر الدم.

تساقط الشعر وضعف الأظافر

يؤثر نقص الحديد على نمو الشعر وقوة الأظافر، مما يؤدي إلى تساقط ملحوظ وتقصف أو هشاشة في الأظافر.