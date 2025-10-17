6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي.. انتبهي قبل فوات الأوان

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم، والكشف المبكر عنه يزيد فرص الشفاء بنسبة كبيرة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، medicalxpres، إليك أبرز 7 علامات يجب عدم تجاهلها

1- كتلة أو تورم في الثدي أو تحت الإبط

من أكثر العلامات شيوعًا، وغالبًا لا تكون مؤلمة في المراحل الأولى.

2- تغير في شكل أو حجم الثدي

ملاحظة أن أحد الثديين أصبح أكبر أو شكله غير معتاد قد يدل على وجود مشكلة.

3- تغير في لون الجلد أو ملمسه

ظهور احمرار أو تجعّد في جلد الثدي يشبه قشر البرتقال يُعد إشارة مقلقة.

4- إفرازات غير طبيعية من الحلمة

خاصة إذا كانت دموية أو ذات لون غريب دون علاقة بالحمل أو الرضاعة.

5- ألم مستمر في الثدي أو الحلمة

على الرغم من أن الألم ليس دائمًا مؤشرًا على السرطان، إلا أن استمراره يستدعي الفحص الطبي.

6- انكماش أو تغير في شكل الحلمة

نصائح طبية مهمة

الفحص الذاتي الشهري والفحص الدوري بالماموجرام بعد سن الأربعين من أهم وسائل الوقاية والاكتشاف المبكر، فالتشخيص المبكر هو الخطوة الأولى نحو الشفاء التام.