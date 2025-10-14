4 نصائح فعالة لتعزيز صحة الدماغ- عليك اتباعها

كشفت دراسة علمية حديثة عن أربع استراتيجيات بسيطة يمكن أن تؤدي دورا محوريا في تعزيز صحة الدماغ، والوقاية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

قارنت الدراسة بين برنامجين تدريبيين لتحسين صحة الدماغ لدى مجموعة من المشاركين بمتوسط عمر بلغ 68 عاماً، أحدهما ذاتي التوجيه والآخر منظم، وشملت التجربة أنشطة وتغييرات في نمط الحياة أثبتت الأبحاث فعاليتها في مكافحة التراجع الإدراكي.

ووفق الباحثين، فإن الحفاظ على صحة الدماغ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة القلب، نظراً لاعتماد الدماغ على تدفق الدم المستمر. ومن هنا تأتي أهمية اللياقة البدنية والأنشطة التي تعزز الدورة الدموية، وفقا لموقع "Psychology Today".

اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي المتوازن أساساً لصحة الدماغ، لذا يوصي باتباع نظام "MIND" الغذائي، الذي يوفر قوائم طعام مخصصة بناءً على العمر والحالة الصحية والتفضيلات الشخصية، ويركز على الأطعمة المفيدة للدماغ مثل الخضراوات الورقية، الحبوب الكاملة، المكسرات والأسماك.

ممارسة التمارين البدنية بانتظام

أشارت الدراسة إلى أهمية دمج تمارين الأيروبيك والمقاومة في الروتين اليومي، واستخدم المشاركون في التجربة صالات رياضية محلية، إلا أن التمارين كانت بسيطة ومتوسطة إلى عالية الشدة، ما ساعد في تنشيط الدورة الدموية ودعم وظائف الدماغ.

تحفيز العقل بالألعاب الذهنية

اللعب المنتظم بالألعاب المعرفية مثل الكلمات المتقاطعة أو الألغاز البصرية يساعد على الحفاظ على "اللياقة الذهنية"، وتشير الدراسة إلى أن التنوع في الأنشطة المعرفية يسهم في تعزيز المرونة الذهنية وتأخير التدهور العقلي.

التواصل الاجتماعي مع الآخرين

الروابط الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم النفسي، بل تؤدي دورا في تحفيز الدماغ.

