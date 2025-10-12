علامات جلدية خفية تنذر بسرطان الثدي.. اذهب للطبيب فورا

كتبت- شيماء مرسي

حذرت طبيبة الأورام الروسية آنا كيم من مجموعة من الأعراض الخفية التي قد تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

وشددت طبيبة الأورام على أن أعراض سرطان الثدي قد تكون خفية ومتباينة، داعية النساء إلى اليقظة ومراقبة أي تغيرات تظهر على جلد الثدي أو شكله العام.

ومن العلامات التي تستدعي زيارة الطبيب فورا تقشر أو جفاف جلد الثدي وتغير لون الهالة المحيطة بالحلمة وظهور قروح لا تلتئم بسرعة أو احمرار مستمر في الجلد.

كما يعد انكماش الحلمة نحو الداخل أو تغير شكلها الطبيعي من المؤشرات التي قد تدل على وجود ورم، وفقا لـ "mail".

وشددت الطبيبة على أن الإفرازات غير الطبيعية من الحلمة، وتحديدا في غير فترتي الحمل أو الرضاعة، تعد مؤشر خطير يستدعي الانتباه.

ويمكن أن تتراوح هذه السوائل بين اللون الشفاف والأبيض أو قد تحتوي على الدم.

وأكدت كيم أن ظهور كتل في نسيج الثدي هو أحد أكثر الأعراض شيوعا، موصية بضرورة مراجعة الطبيب فورا في حال عدم اختفائها خلال فترة قصيرة لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد طبيعتها.

كما حذرت من أن ظهور كتل أو تورمات تحت الإبط قد يشير إلى انتقال الورم إلى العقد اللمفاوية، ما يجعل الكشف المبكر أمرا بالغ الأهمية لزيادة فرص العلاج والشفاء.

