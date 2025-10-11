4 فوائد مذهلة للبصل على صحة الجسم لن تتوقعيها

يُعتبر البصل من أكثر المكونات شيوعًا في المطبخ، لكنه في الحقيقة كنز غذائي غني بالفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثيرون.

فبجانب نكهته المميزة، يحتوي البصل على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم مناعة الجسم وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

إليك 4 فوائد مذهلة للبصل على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

1. يعزز صحة القلب:

يحتوي البصل على مركبات الكبريت والفلافونويد، التي تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب ويحمي من تصلب الشرايين.

2. يقوي المناعة ويحارب العدوى:

غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة يجعله عنصرًا فعّالًا في تقوية الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

3. يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم:

يحتوي على مركب "الكويرسيتين" الذي يساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

4. يدعم صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البصل على ألياف طبيعية وبريبايوتك تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسّن عملية الهضم ويقلل من مشاكل الانتفاخ والإمساك.