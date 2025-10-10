الوقوف الطويل يهدد صحة ساقيك.. 3 عادات تحميك من المضاعفات

الوقوف الطويل يهدد صحة ساقيك.. 3 عادات تحميك من ال

في ظل أنماط العمل، يضطر الملايين حول العالم إلى الوقوف لساعات طويلة يوميا، دون أن يدركوا ما يتركه ذلك من آثار تراكمية على صحتهم، خصوصا على الساقين.

من الممرضين والمعلمين، إلى موظفي الصالونات والمتاجر، جميعهم معرضون لخطر الإصابة بمشاكل مثل تورم الساقين، الدوالي، أو حتى القصور الوريدي المزمن.

وفقا لـ pubmed، إليك ثلاث نصائح بسيطة وفعالة يمكنها أن تشكل فارقا حقيقيا في الوقاية من هذه المشاكل.

1- جوارب الضغط

جوارب الضغط الطبية تساهم بشكل مباشر في دعم الأوردة ومنع تراكم الدم في الساقين.

هذه الجوارب تستخدم على نطاق واسع في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية، وينصح بها الأطباء خصوصا للذين يقفون لساعات طويلة يوميا.

2- حركات تنشيط الدورة الدموية

عليك تنشيط عضلات الساقين أثناء اليوم، خصوصا خلال فترات الاستراحة القصيرة، وذلك بممارسة تمارين سريعة مثل:

-رفع الكعبين "بطة الساق" 20 مرة

-تدوير الكاحلين 10 مرات في كل اتجاه

3- وضعية الراحة بعد يوم العمل

النصيحة الثالثة هي الاستلقاء مع رفع الساقين على الحائط لمدة 10 دقائق بعد العودة من العمل.

الوضعية تساعد على تصريف الدم المتجمع في الأطراف السفلية، وتخفف من الضغط الوريدي المتراكم خلال اليوم.

وإهمال هذه النصائح قد يؤدي إلى تراكم الأعراض بمرور الوقت، مثل:

-ثقل الساقين

-ظهور الدوالي

-التورم

- وحتى تطور القصور الوريدي المزمنش

