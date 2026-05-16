إعلان

ماذا يحدث لقلبك عند المشي يوميًا نصف ساعة؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 16/05/2026

المشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المشي اليومي هو أحد أبسط أشكال النشاط البدني، لكنه يمتلك تأثيرات قوية على صحة القلب والأوعية الدموية.

مجرد نصف ساعة من المشي يوميًا يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الدورة الدموية، ويعزز القدرة على التحمل والطاقة اليومية.


هل المشي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

المشي المنتظم يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من مخاطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشي تدفق الدم ويزيد من قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر وفق "Mayo Clinic".

هل المشي يساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار

المشي نصف ساعة يوميًا يساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، ما يحمي القلب من تراكم الدهون داخل الشرايين ويقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

هل المشي يعزز قوة التحمل واللياقة القلبية

الالتزام بالمشي اليومي يزيد من قدرة الجسم على التحمل ويعزز اللياقة القلبية التنفسية. هذا يعني أن القلب والرئتين يصبحان أكثر كفاءة في تزويد العضلات بالأكسجين، مما يقلل التعب ويزيد النشاط اليومي.

هل المشي يقلل التوتر

المشي لا يفيد القلب فقط، بل يفرز الجسم هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ويقلل التوتر والقلق الصحة النفسية الجيدة تؤثر بدورها على صحة القلب، حيث يرتبط التوتر المزمن بزيادة ضغط الدم ومشاكل القلب.

اقرأ أيضًا:

علاج مجاني.. 10 فوائد غير متوقعة لرياضة المشي

5 فوائد للمشي على صحة الجسم

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

المشي فوائد المشي صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
رياضة محلية

بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان