

المشي اليومي هو أحد أبسط أشكال النشاط البدني، لكنه يمتلك تأثيرات قوية على صحة القلب والأوعية الدموية.

مجرد نصف ساعة من المشي يوميًا يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الدورة الدموية، ويعزز القدرة على التحمل والطاقة اليومية.



هل المشي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

المشي المنتظم يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من مخاطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشي تدفق الدم ويزيد من قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر وفق "Mayo Clinic".

هل المشي يساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار

المشي نصف ساعة يوميًا يساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، ما يحمي القلب من تراكم الدهون داخل الشرايين ويقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

هل المشي يعزز قوة التحمل واللياقة القلبية

الالتزام بالمشي اليومي يزيد من قدرة الجسم على التحمل ويعزز اللياقة القلبية التنفسية. هذا يعني أن القلب والرئتين يصبحان أكثر كفاءة في تزويد العضلات بالأكسجين، مما يقلل التعب ويزيد النشاط اليومي.

هل المشي يقلل التوتر

المشي لا يفيد القلب فقط، بل يفرز الجسم هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ويقلل التوتر والقلق الصحة النفسية الجيدة تؤثر بدورها على صحة القلب، حيث يرتبط التوتر المزمن بزيادة ضغط الدم ومشاكل القلب.

