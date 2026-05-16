

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد الساعدي، وذلك وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الساعدي متهم بالتحريض على شن هجمات تستهدف مصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيواجه العدالة على خلفية هذه الاتهامات.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف أو مكان عملية الاعتقال، مكتفية بالتأكيد على استمرار ملاحقة كل من يهدد مصالحها حول العالم.