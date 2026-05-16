الخارجية الأمريكية تعلن اعتقال القيادي بكتائب حزب الله محمد الساعدي

كتب : مصراوي

06:51 ص 16/05/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد الساعدي، وذلك وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الساعدي متهم بالتحريض على شن هجمات تستهدف مصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيواجه العدالة على خلفية هذه الاتهامات.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف أو مكان عملية الاعتقال، مكتفية بالتأكيد على استمرار ملاحقة كل من يهدد مصالحها حول العالم.

وزارة الخارجية الأمريكية محمد الساعدي كتائب حزب الله

