كنز في مطبخك.. نوع توابل شهير يقي من أمراض الكلى والسرطان

هناك نوع توابل شهير موجود في كل بيت وله عدة خصائص صحية مذهلة، "يفعل العجائب" لأنه يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومع ذلك، إليك بعض أبرز التوابل الشائعة التي تتمتع بخصائص صحية قوية.

فوائد الثوم

ووفقًا لموقع healthline فإنه لا تكتمل قائمة التوابل الصحية دون الثوم، الذي يُعرف بفوائده المتعددة، ويحتوي الثوم على مركبات الكبريت العضوية التي أظهرت قدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية في العديد من أنواع السرطانات، مثل سرطان المعدة والقولون والثدي والرئة، يعمل الثوم كمضاد للأكسدة ويقوي الجهاز المناعي.

كيف يحارب الثوم السرطان

ويرجع التأثير المضاد للسرطان في الثوم بشكل كبير إلى مركبات الكبريت العضوية، مثل الأليسين، ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل (DADS)، وثلاثي كبريتيد ثنائي الأليل (DATS)، وهذه المركبات تتكون عندما يتم سحق أو تقطيع الثوم النيء.

خصائص الثوم المضادة للأكسدة

يحارب الثوم الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للخلايا، مما يقلل من خطر حدوث الطفرات التي قد تؤدي إلى السرطان.

دعم صحة الكلى

يعتبر الثوم مفيدًا للكلى نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة التي تحمي خلايا الكلى، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، وهو آمن بشكل عام لمرضى الكلى عند تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي.

تحسين وظائف الكلى

الثوم قد يساعد في تحسين وظائف الكلى وتقليل السموم في الجسم عن طريق تحفيز إدرار البول، مما يدعم عملية التخلص من الفضلات

تنظيم مستويات السكر في الدم

بما أن مرض السكري هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، فإن قدرة الثوم على المساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم قد تقلل من خطر الاعتلال الكلوي السكري.

الحماية من المعادن الثقيلة

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في حماية الكلى من التأثيرات الضارة لبعض المعادن الثقيلة.