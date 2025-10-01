التهاب المفاصل الروماتويدي.. علامات مبكرة قد تنذر بالإصابة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن مرحلة خفية يمر بها مرض التهاب المفاصل الروماتويدي قبل ظهور الأعراض المعروفة كالآلام والتورم، ما يفتح آفاقاً جديدة للكشف المبكر والتدخل الوقائي قبل تطور المرض بشكل واضح.

مرحلة صامتة قبل الانطلاق السريري

أظهرت الدراسة أن بعض الأشخاص يحملون أجسامًا مضادة تعرف بـ ACPAs في دمهم، والتي ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لما ذكره pubmed.ncbi.nlm.

ورغم ذلك، فإن وجود هذه الأجسام لا يعني بالضرورة أن المرض سيتطور لدى الجميع.

كما رصد الباحثون مؤشرات إضافية، مثل ارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية وتغيرات في نشاط الخلايا المناعية، التي يمكن أن تساعد الأطباء في التنبؤ بالخطر.

وتابع فريق البحث حالة 45 فردًا عرضة للإصابة بالمرض، وتبين أن 16 منهم طوروا بالفعل الأعراض.

وأشارت التحاليل إلى أن الخلايا التائية والبائية لديهم كانت في حالة تأهب متزايد للتفاعل الالتهابي مع اقتراب التشخيص، مما يؤكد أن الالتهاب يبدأ قبل سنوات من ظهور العلامات السريرية.

في حين أن العلاجات الوقائية لا تزال في مراحلها الأولية، أظهرت تجارب أولية أن عقار أباتاسيبت قادر على تأخير تقدم المرض وتقليل نشاط الجهاز المناعي، مما يمنح المرضى فرصة جديدة لمواجهة الالتهاب في مراحله المبكرة.

وأكد الباحث كيفن دين من جامعة كولورادو أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين طرق التنبؤ بالمرض، ووضع استراتيجيات وقائية وعلاجية أكثر فعالية في المستقبل.