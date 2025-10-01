لا تشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ.. لهذا السبب

بالنسبة لكثيرين، لا يكتمل الصباح دون فنجان القهوة الساخن، لكن خلف هذا الطقس اليومي المألوف، يحذر أطباء القلب والتغذية من آثار جانبية قد لا يتوقعها محبو الكافيين، خصوصا عند تناول القهوة في التوقيت الخاطئ أو على معدة فارغة.

ووفقا لموقع gazeta، توضح الدكتورة أناستاسيا شيرباك، أخصائية أمراض القلب، أن الجسم ينتج بشكل طبيعي هرمون الكورتيزول بعد الاستيقاظ مباشرة، وهو الهرمون المسؤول عن تنشيط الجسم وتنظيم إيقاعه البيولوجي.

وتقول شيرباك: "عندما يكون الكورتيزول في ذروته، يصبح تأثير الكافيين ضعيفا، وقد يؤدي شرب القهوة في هذه المرحلة إلى تهيج المعدة بدلا من تعزيز النشاط" .

وتشير إلى أن الوقت المثالي لتناول أول كوب من القهوة هو بعد ساعة ونصف إلى ساعتين من الاستيقاظ، وهو ما يسمح بانخفاض الكورتيزول وفعالية أعلى للكافيين دون الإضرار بالجهاز الهضمي.

القهوة على معدة فارغة خطر صامت

لا يتوقف الأمر على التوقيت فقط. شرب القهوة على معدة خاوية قد يؤدي إلى إفراز مفرط في العصارة المعدية، ما يسبب:

-حرقة في المعدة

-ألم في الجزء العلوي من البطن

-مع الوقت ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة

لذلك، تنصح الطبيبة بشرب القهوة مع وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة على الأقل لتقليل الأثر الحمضي على بطانة المعدة.

تحذر شيرباك من تجاوز الحد اليومي للكافيين بشكل منتظم، حيث قد يؤدي ذلك إلى:

-اضطرابات في النوم

-التوتر والقلق

-تسارع في ضربات القلب

-ارتفاع ضغط الدم

-مشكلات في الجهاز الهضمي

-تسرب الكالسيوم من الجسم، ما يضعف العظام والأسنان

-الاعتماد الجسدي والنفسي على الكافيين