أمراض يشير إليها الصداع

أكد طبيب الأعصاب وتقويم العمود الفقري الروسي، أرتيوم باريشيف، أن الصداع قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية أخرى في الجسم، وبالتالي لا ينبغي تجاهله، خاصةً إذا تكرر ظهوره، وفقا لـ فيستي.

وفي مقابلة مع موقع "Life" الروسي، أوضح الطبيب أن "الصداع قد يكون عرضاً لمرض ما، لذا لا يجب تجاهله في حال ظهوره بشكل متكرر، فقد ينجم الصداع عن إصابة في الأوعية الدموية، أو مرض عضلي مزمن".

وشرح باريشيف أن بعض الأشخاص قد يعانون من آلام في الرأس نتيجة الصداع النصفي، الذي يتميز بنوبات ألم نابضة في جانب واحد من الرأس، وقد تتكرر هذه النوبات عدة مرات في الشهر. وحذر من أنه "في حال زاد الألم تدريجياً وكان هناك شعور بالضغط في الرأس، فهذا يعني أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، ويجب عليه مراجعة الطبيب فوراً".

كما لفت الطبيب إلى أن الصداع قد يكون ناتجاً عن التوتر في عضلات الظهر والرقبة، وأن مشاكل العمود الفقري مثل الجنف وانحناء العمود الفقري قد تتسبب أيضاً بمشكلات في هذه العضلات، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الصداع. وأضاف أن أعراض الصداع يمكن أن تكون ناجمة عن إصابات أو أمراض في الفقرات أو في أعصاب الرقبة والرأس.

من جانبها، أشارت الطبيبة ورئيسة قسم تقويم الأسنان في عيادات EUROKAPPA clinic الروسية، فيكتوريا رادكو، إلى أن الصداع قد يكون ناجماً عن أمراض في المفصل الصدغي الفكي.

وتؤكد العديد من الدراسات الطبية أن الصداع قد يكون عرضاً للإصابة بأمراض مختلفة، مثل أمراض الأوعية الدموية وأمراض العيون وبعض الأمراض المتعلقة باضطراب الهرمونات. وفي بعض الأحيان، يكون سبب الصداع هو التوتر والإجهاد أو الإفراط في تناول المواد المنبهة مثل الكافيين.

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