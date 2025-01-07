مشروب طبيعي لمواجهة نزلات البرد- تناوله فورا

خلال فصل الشتاء وتقلبات الطقس، يصبح الجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

في حين يلجأ الكثيرون إلى الأدوية للتخفيف من الأعراض، إلا أن هناك بدائل طبيعية فعالة يمكنها أن تساعد في مكافحة هذه الأمراض الشائعة، وفقا لموقع "Fox News".

قدمت خبيرة التغذية الأمريكية كيلي كونيك وصفة طبيعية وفعالة لمواجهة نزلات البرد، تتكون من مزيج من العسل والشاي الأخضر وشاي النعناع.

فالشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة، يعمل على تقوية جهاز المناعة، بينما يساعد شاي النعناع في تهدئة الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان، أما العسل، فهو مهدئ طبيعي للحلق ومضاد للسعال.

علاجات طبيعية أخرى للوقاية من نزلات البرد

لا يقتصر الأمر على مشروب العسل والشاي الأخضر والنعناع، فهناك العديد من العلاجات الطبيعية الأخرى التي أثبتت فعاليتها في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا، وتشمل :

تناول طبق من حساء الدجاج، حيث يعمل على تهدئة الجسم وتقليل الالتهاب.

شرب الزنجبيل والكركم، كلاهما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

تناول العسل، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

فيتامين سي، الموجودة في الحمضيات يؤدي دورا مهما في تقوية جهاز المناعة.

وكذلك الزنك من المعادن المهمة التي تسهم في الوقاية من نزلات البرد، والذي يوجد في اللحوم والبيض والمكسرات والبقوليات والمحار.

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