مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى، يزداد خطر الإصابة بضربة الشمس، خاصةً لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا تحت أشعة الشمس أثناء الذبح أو التقطيع أو توزيع اللحوم.

ويعمل الجسم طبيعيًا على تنظيم حرارته من خلال التعرق والتخلص من الحرارة عبر الجلد، لكن التعرض المباشر للشمس مع المجهود البدني والجفاف قد يؤدي إلى فشل هذه الآلية، فتتراكم الحرارة داخل الجسم إلى مستويات خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "hopkinsmedicine".

وعندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل دون تعويضها بشكل كافٍ، تقل قدرة الجسم على التعرق والتبريد، ما قد يسبب ارتفاع حاد في درجة الحرارة وحدوث ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل السريع.

أعراض ضربة الشمس

قد تظهر على المصاب عدة علامات وأعراض، من أبرزها:



1- الشعور بالصداع الشديد.

2- الشعور بالدوخة وعدم الاتزان.

3- المعاناة من اضطراب في التركيز.

4- الإحساس بالإرهاق والتعب الشديد.

5- سرعة ضربات القلب.

6- ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

7- احمرار وسخونة الجلد مع جفافه وقلة التعرق.

8- تشنجات أو فقدان الوعي في الحالات المتقدمة.

9- الهلوسة أو التصرفات غير الطبيعية

وقد تتشابه هذه الأعراض مع حالات صحية أخرى، لذلك يجب عدم إهمالها وسرعة التوجه إلى الطبيب.



الإسعافات الأولية لضربة الشمس



في حال الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بضربة شمس أثناء الذبح أو العمل تحت الشمس، يجب التصرف بسرعة من خلال:



نقل المصاب فورًا إلى مكان مظلل أو بارد.



تخفيف أو إزالة الملابس الثقيلة.



تبريد الجسم باستخدام الماء البارد أو الكمادات.



وضع أكياس ثلج على الرقبة وتحت الإبطين ومنطقة الفخذ.



رفع القدمين قليلًا أثناء الاستلقاء.



تهوية المصاب للمساعدة على خفض حرارة الجسم.



التواصل مع الإسعاف أو طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل.



ويُعد التدخل السريع أمرًا ضروريًا لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى فقدان الوعي أو تلف الأعضاء.



كيف نحمي أنفسنا من ضربة الشمس في عيد الأضحى؟



للوقاية أثناء الذبح والعمل في الأجواء الحارة، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:



1- الإكثار من شرب الماء والسوائل بشكل منتظم.



2- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من الجفاف.



3- ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.



4- استخدام قبعة أو مظلة للوقاية من أشعة الشمس.



5- تنظيم أوقات الذبح والعمل في الفترات الأقل حرارة.



6- أخذ فترات راحة متكررة في أماكن مظللة.



7- رش الجسم بالماء عند الشعور بارتفاع الحرارة.



8- عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة.



9- الانتباه لكبار السن ومرضى الضغط والسكري وأمراض القلب لأنهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري.

