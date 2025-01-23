طبيب يحذر من العرقسوس: قد يكون قاتلا في هذه الحالة

كتبت- أسماء مرسي:

العرقسوس من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص خاصة على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، ولكن، هناك حالة تسبب الوفاة عند استهلاكه.

في هذا الصدد، كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية كشف الدكتور مجدي نزيه، عن الجانب المظلم للعرقسوس، مشيرا إلى أنه بالرغم من مذاقه اللذيذ وفوائده الصحية عند تناوله باعتدال، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى عواقب وخيمة، أخطرها ارتفاع ضغط الدم الذي قد يصل إلى مستويات تهدد الحياة.

وأضاف خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "ًصدى البلد" أن استهلاك كميات كبيرة من العرقسوس يؤثر سلبا على صحة الرجال الذكورية.

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