

وكالات

أعلنت وكالة رويترز، أن مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 13 أبريل الجاري فرض حصار على مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أن هددت إيران باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق.

يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز الذي تأتي عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، أمام السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضدها في 28 فبراير الماضي.