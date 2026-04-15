يقيم المركز القومي للسينما، فعاليات نادي سينما المرأة، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تتضمن الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تناقش قضايا المرأة والرجل من زوايا إنسانية واجتماعية متنوعة، حيث يُعرض فيلم «سكر زيادة» إخراج إثار المتولي ، والذي تدور أحداثه حول شاب يسعى منذ بداية يومه للعثور على عمل، في مواجهة واقع قاسٍ وضغوط مادية لا تمنحه رفاهية الاختيار، وبين محاولاته المستمرة وإحباطاته المتتالية، يجد نفسه أمام موقف غير متوقع يدفعه لاتخاذ قرار سريع. وقد شارك الفيلم في عدد من الفعاليات من بينها مهرجان الفيلم المصري الأمريكي 2025، وجلسات صُنّاع الأفلام لأول مرة – النسخة الثامنة 2025، وأيام الإسكندرية الدولية للسينما المعاصرة.

كما يُعرض فيلم «الحالة الأخيرة» تأليف أحمد رجائي وإخراج ليالي يحيي الذي تدور أحداثه حول "نور"، طبيبة نفسية تجد نفسها منجذبة بشكل غير متوقع إلى إحدى الحالات التي تعالجها، لتتطور العلاقة بينهما تدريجيًا، كاشفةً عن صراع داخلي بين الواجب المهني والمشاعر الشخصية، في عالم تتداخل فيه الحدود بين الواقع والانعكاس النفسي.

ويُعرض أيضًا فيلم «60 جنيه» إخراج عمرو سلامة الذي يتناول قصة زياد، مغني الراب الطموح، الذي عانى هو وعائلته من قسوة والده، ومع تصاعد التوترات يصل إلى لحظة فارقة تدفعه لاتخاذ قرار مصيري. وقد شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان الجونة السينمائي (فيلم الافتتاح) 2023، ومهرجان فرايبورج بسويسرا، والمهرجان العربي بروتردام، والمهرجان الدولي المغربي للفيلم، ومهرجان البحرين للأفلام، ومهرجان تورونتو للفيلم العربي.

وتشهد الفعاليات كذلك عرض فيلم «آخر رسالة» (Last Message) إخراج سيف المتولي، والذي يقدم استكشافًا مؤثرًا للروابط الأسرية، حيث تكشف أم عن صراعات ابنها الخفية والآثار المدمرة لسوء التواصل، وذلك بعد علمها بمحاولته الانتحار. وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات، من بينها مهرجان الجونة السينمائي 2024، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2024، والمهرجان الدولي المغربي للفيلم 2024، ومهرجان سينيتوال بالمغرب 2024.

وعقب العروض، تُقام ندوة يديرها الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، لمناقشة الأفلام مع صُنّاعها والجمهور.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على إتاحة منصات عرض مستمرة للأفلام القصيرة، ودعم المبدعين الشباب، وترسيخ دور السينما كأداة للتعبير والحوار المجتمعي.