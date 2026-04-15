

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية، "ساوثكوم" استهدافها قاربا تابعا لمنظمات إرهابية في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

قالت القيادة الجنوبية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن السفينة المستهدفة كانت تسير في مسارات معروفة لتهريب المخدرات، وأنها كانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات.

وأكدت أن استهداف السفينة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنها دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أثناء العملية.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت باستهداف قوارب يشتبه بأنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ الخريف الماضي.

وقد أسفرت العمليات الأمريكية عن تدمير عشرات السفن ومقتل عشرات الأشخاص على متنها بلا محاكمة، وفقا لروسيا اليوم.