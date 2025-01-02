احذر هذه الأعراض.. علامة على الإصابة بسرطان المريء

كتبت- أسماء العمدة:

سرطان المريء هو مرض خطير يصيب الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. اكتشافه مبكرًا يزيد من فرص الشفاء، لذلك من المهم معرفة الأعراض التي قد تدل عليه.

ما هي أعراض سرطان المريء؟

وفقًا لما ورد عبر موقع Healthline، فقد تشعر بأن الطعام "عالق" في الحلق أو الصدرن، كما تفقد وزنًا كبيرًا رغم عدم تغيير عادات الأكلن ويمكن أن تشعر أيضًا بألم أو حرقة في الصدر، خاصة عند البلع.

وتتضمن الأعراض الأخرى سعالًا شديدًا مصحوبًا بدم، وبحة في الصوت تستمر لعدة أسابيع، بالإضافة إلى عسر هضم مستمر وحرقة وانتفاخ في المعدة، ويحدث أيضًا قيء مصحوبًا بدم أو مادة تشبه القهوة المطحونة، وقد تشعر بالتعب والإرهاق الشديد.

نصائح طبية مهمة عند وجود أعراض سرطان المريء

يجب أخذ عينة صغيرة من النسيج لفحصها تحت المجهر، إذا لاحظت فقدان الوزن غير المبرر رغم عدم تغيير عادات الأكل.

وإذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب على الفور وإجراء فحص بدني لتشخيص حالتك بدقة، مثل:

- فحص يسمح للطبيب برؤية داخل المريء.

- أخذ عينة صغيرة من النسيج لفحصها تحت المجهر.

- أسباب سرطان المريء

- الأسباب الدقيقة لسرطان المريء غير معروفة تمامًا، ولكن هناك بعض العوامل التي - تزيد من خطر الإصابة به، مثل:

التدخين.

مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

بعض الحالات الطبية مثل مرض باريت.

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