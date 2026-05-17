السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة والوقوف بعرفات

كتب : محمد قادوس

12:26 م 17/05/2026

هلال ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا للإعلان عن موعد الوقوف بعرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن اليوم الموافق 17 مايو 2026م يمثل التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ، وفقًا لما صدر عن المحكمة العليا بشأن بداية الشهر الهجري.

ودعت المحكمة كل من يتمكن من رؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إلى المبادرة بإبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز مختص لتسهيل الوصول إلى الجهات المعنية.

وأكدت المحكمة أهمية مشاركة المهتمين بترائي الهلال ضمن اللجان المشكلة في مختلف المناطق، لما في ذلك من إسهام في إثبات دخول الشهر الهجري وخدمة عموم المسلمين.

وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا كانت قد أقرت أن يوم السبت 18 أبريل 2026م هو المكمل لشهر شوال، فيما وافق يوم الأحد 19 أبريل 2026م غرة شهر ذي القعدة، بحسب تقويم أم القرى.

