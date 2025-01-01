"صحتك على جوجل".. أكثر 5 أسئلة بحثًا في 2024

كتب – سيد متولي

يلجأ كثيرون إلى محرك البحث الشهير "جوجل"، من أجل التعرف على إجابات العديد من الأسءلة التي تخص الصحة العامة، ومع اقتراب العام الجديد 2025، نستعرض أكثر 5 أسئلة بحثًا في 2024 في مجال الصحة.

ما كمية الماء التي يجب أن تناولها يوميًا؟

الكمية المحددة تختلف من شخص لآخر حسب الجنس والوزن وعوامل أخرى، مثلا تختلف متطلبات تناول الماء لدى الأنثى الصغيرة بشكل كبير عن متطلبات تناول الماء لدى لاعب كمال الأجسام الذكر، لكن التوصية العالمية المعروفة هي شرب م ن8 إلى 10 أكواب من المياه على مدار اليوم.

كم من الوقت تستمر الأنفلونزا؟

يمكن أن تكون الأنفلونزا مزعجة للغاية، ويمكن أن تستمر الحالات لفترة أطول من المتوقع، تستمر في المتوسط من 5 إلى 7 أيام، وتشمل الأعراض الشائعة الحمى وآلام الجسم والتعب والاحتقان والإسهال والسعال والتهاب الحلق.

هل التهاب الشعب الهوائية معدي؟

التهاب الشعب الهوائية ليس معديًا، لكن الفيروس المسبب له نفسه قد يكون معديا.

هل الالتهاب الرئوي معدي؟

الالتهاب الرئوي الجرثومي عادة ما يكون ناجما عن بكتيريا تعيش بالفعل في الجهاز التنفسي العلوي، ويتطور بعد الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، ويمكن أن تكون هذه الأنواع من الالتهاب الرئوي معدية، لكنها لا تنتشر بسهولة، بينما يمكن أن ينتج الالتهاب الرئوي الفيروسي عن فيروسات أخرى، مثل فيروس كورونا، والأنفلونزا، وفيروس المخلوي التنفسي، وأمراض معدية أخرى.

ما هو مرض الذئبة؟

مرض مناعي ذاتي يتسبب في خلل في عمل الجهاز المناعي للشخص ومهاجمة الأنسجة السليمة، وهو مرض طويل الأمد يسبب الالتهاب والألم في أجزاء عديدة من الجسم، مثل الجلد والمفاصل والأعضاء الداخلية".

اقرأ أيضا:

يقوي قلبك ويحمي من السكتة الدماغية.. نوع شاي يقي من الزهايمر

هذا ما يحدث الكوليسترول والجسم عند تناول الفول.. لن تتوقع

قلة فلوس وفقر وتحذيرات لـ 3 أبراج الفترة القادمة

ثرواتهن بالمليارات.. 25 صورة لأغنى النساء في العالم لعام 2024

"المعازيم اتصدموا".. عريس يترك عروسه يوم زفافهما- والسبب مفاجأة