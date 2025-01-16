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اكتشاف روسي جديد… علامات مبكرة لسرطان العين

09:00 ص الخميس 16 يناير 2025

سرطان العين

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وجد علماء نوفوسيبيرسك في معهد البحوث الليمفاوية السريرية والتجريبية، الكشف لأول مرة عن مؤشرات حيوية تشير إلى أشكال متقدمة من الأورام داخل العين الذي يعرف بـ "الورم الميلانيني العنبي"، وفقًا لما ذكره تاس.


والورم الميلانيني العنبي هو ورم خبيث يتطور في قزحية العين أو المشيمية، وتسجل سنويا 7095 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم. ويدرس علماء نوفوسيبيرسك العمليات الجزيئية والعلامات التي تؤثر على ارتفاع خطر الإصابة بالنقائل. وتقول يولين تاسكايفا كبيرة الباحثين في مختبر دراسات البنية التحتية بالمعهد: "استمرت دراستنا على مدى خمس سنوات. وللمرة الأولى، درسنا البروتينات التي قد تكون مرتبطة بتطور الورم الميلانيني العنبي".


وقد درس العلماء عملية تركيب البروتين في الخلايا السرطانية. واكتشفوا أن تعبير بروتينين، (Rab7 و Rab11) زاد بشكل كبير. ويعتقد الباحثون أن زيادة تعبير بروتين Rab7 و Rab11 في الخلايا السرطانية قد تكون مرتبطة بتوقعات غير مواتية لمرضى الورم الميلانيني العنبي لأنها قد تكون بمثابة مؤشرات جزيئية لأحد أنواع الورم الميلانيني العنبي. وفقا لتوضيح المكتب الإعلامي للمعهد.

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