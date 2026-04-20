أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام منطقة الكافتيريات بالطريق الدولي الساحلي بمركز إدكو في محافظة البحيرة.

تحرك الأمن والإسعاف فور البلاغ



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بالطريق الدولي الساحلى بنطاق ذات المركز. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين والإصابات



أسفر الحادث عن إصابة كل من: سمارة سمارة محمد 35 عاماً مصاب بكسر في الكتف الأيسر، محمد محمد حسن 23 عاماً مصاب بجروح قطعية باليد اليسرى، أحمد سمارة أحمد 29 عاماً مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي متولي مختار 60 عاماً مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد متولي عبد الله 33 عاماً مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى



نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.