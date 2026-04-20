وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع لعدد 10 مواقع وتطبيقات إلكترونية، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها من الأعلى للإعلام

شملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها اليوم من قبل "الأعلى للإعلام" كل من: مواقع: "أرقام"، و"بروبرتي فايندر"، و"فجر اليوم"، و"اليوم"، و"المعلن" والتطبيق التابع له، و"المصدر"، و"مستنير نيوز"، والجورنال، و"الرسالة العصرية الاقتصادية".

وأكد الأعلى للإعلام، أنه يواصل دراسة وفحص الطلبات المقدمة من عدد من المواقع والتطبيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب استيفاء كافة الشروط القانونية والمعايير المنظمة، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في ضبط المشهد الإعلامي، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات مهنية، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية قائمة على حرية مسؤولة، ويكفل حق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي وصحفي يتسم بالنزاهة والمهنية العالية، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبما يعكس ويحافظ على الهوية المصرية.

ويذكر أن شارك في الاجتماع كل من: الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ود. منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمستشار عبدالسلام النجار، أعضاء المجلس، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومديرو العموم.

اقرأ أيضًا:

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى حسام وإبراهيم حسن ضد الإعلامي إسلام صادق -(تفاصيل)

رئيس "الأعلى للإعلام" يعقد عدة لقاءات على هامش المنتدى السعودي