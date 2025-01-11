إنفلونزا الطيور يثير قلقا بعد اكتشاف طفرة لدى مريض أمريكي.. هذه أعراضه

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت السلطات الأمريكية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية لويزيانا، إثر إصابة رجل مسن بالفيروس بعد اختلاطه بدجاج مريض في قطيعه.

واكتشف العلماء تحولًا في الفيروس، قد يجعله قادرًا على الانتقال بسهولة بين البشر، ما يهدد بوباء أكثر فتكًا من كوفيد-19 بنحو 30 مرة.

وأشار خبراء إلى أن العينات المأخوذة من الرجل المتوفي كشفت عن قدرة الفيروس على الالتصاق بخلايا في مجرى الهواء العلوي للبشر، وهو تطور يشير إلى مرحلة متقدمة في تهديد الفيروس.

أعراض الفيروس

وتشمل الأعراض الشائعة للفيروس الذي قتل الرجل الحُمّى، ومشكلات في التنفس، والتهاب الملتحمة (العين الوردية)، واضطراب في المعدة وقيء، وإسهال.

في الوقت نفسه، تم العثور على نفس الطفرة لدى مراهقة في مستشفى في فانكوفر بكندا، ما يزيد المخاوف من انتشار الفيروس بين البشر، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وإذا تطور الفيروس ليصبح قادرًا على الانتقال بين البشر، فإنه من المحتمل أن يسبب وباءً قد يتجاوز عدد ضحايا كوفيد-19.

وعلى الرغم من وجود حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، إلا أن معظمها كانت بسبب انتقال العدوى من الدواجن أو الماشية، ولم يظهر بعد تأثيراته الكبيرة بين البشر.

ووفقًا للدكتور مايكل أوسترهولم، أحد أبرز خبراء الإفلونزا في العالم، فإن الفيروس قد "صنع المفتاح"، ولكن لم يتمكن بعد من فتح الباب.

وبينما يأمل العلماء أن تكون الطفرة الأخيرة محصورة في الحالات الفردية، فإن انتشار الفيروس بين الثدييات والماشية، خصوصًا في أمريكا الشمالية، يزيد من خطر تحوله إلى وباء عالمي.

ويشير الخبراء إلى أن الفيروس يمكن أن يتطور ليكتسب قدرة أكبر على الانتشار، خصوصًا إذا استمر في الانتقال بين الماشية، التي أصبحت بؤرة جديدة للعدوى، كما أن الخطر يرتفع مع تزايد استهلاك الحليب الخام في الولايات المتحدة، ما يزيد من احتمالات انتقال الفيروس من خلاله.

وتشير التوقعات إلى أن الوباء، قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بشكل خطير، بينما عانت نصف حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في العالم من الوفاة، يتوقع العلماء أن يكون هذا الرقم أكثر بكثير في حالة انتقال الفيروس بين البشر.

ويعتبر الخبراء أن العالم اليوم أقل استعدادًا لمواجهة الأوبئة مقارنة بما كان عليه خلال أزمة كوفيد-19، ما يزيد من حجم التحدي في حال تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.

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