اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف المدنيين عمدا، مؤكدا أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص منذ اندلاع النزاع العسكري.

وأوضح إيرواني في تصريحات للصحفيين، أن المناطق السكنية المكتظة والبنية التحتية المدنية الحيوية تعرضت لهجمات وصفها بالجرائم المروعة، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية تسببت في تدمير 9669 موقعا مدنيا، شملت نحو 8 آلاف منزل سكني، بالإضافة إلى مراكز تجارية ومرافق طبية وصيدلانية ومؤسسات تعليمية.

تداعيات الضربات الأمريكية الإسرائيلية على البيئة والصحة

كشف المندوب الإيراني، عن وقوع ضربات عنيفة استهدفت مرافق تخزين الوقود في العاصمة طهران ومدن أخرى خلال ليلتي 5 و7 مارس، مما أدى لانبعاث كميات ضخمة من الملوثات الخطرة والسامة.

وأضاف إيرواني، أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية تسببت في ظاهرة الأمطار الحمضية للغاية التي هطلت صباح يوم 8 مارس، مما فاقم المخاطر البيئية وهدد بوقوع أضرار جسيمة في الجهاز التنفسي للسكان.

وأفاد بأن المراكز الطبية في طهران وُضعت في حالة تأهب قصوى للتعامل مع التداعيات الصحية، مع توجيه نصائح رسمية للسكان بالبقاء داخل منازلهم لتجنب آثار الملوثات الناتجة عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة، والتي قال إن أرقام ضحاياها تتزايد بشكل يومي في مختلف المدن.

الموقف القانوني والدولي من الضربات الأمريكية الإسرائيلية

وأكد إيرواني، أن هذه العمليات العسكرية تمثل انتهاكا صارخا للالتزامات البيئية الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، منتقدا موقف مجلس الأمن الدولي، متهما إياه بغض الطرف عن الأوضاع الإنسانية والبيئية المتدهورة في بلاده.

وشدد إيرواني، على أن حجم الدمار الذي خلفته الضربات الأمريكية الإسرائيلية يستوجب تحركا دوليا فوريا، محذرا من أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية سيؤدي إلى كارثة تتجاوز حدود المناطق المستهدفة، في ظل صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والبيئة في إيران.