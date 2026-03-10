إعلان

الأكبر في تاريخ مصر.. موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

كتب : داليا الظنيني

11:58 م 10/03/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى عن حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية ضخمة سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم، تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وقال إن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تتأثر فيه المنطقة والعالم بأكمله بتبعات الصراع (الإيراني - الأمريكي - الإسرائيلي).

اضطرابات الطاقة وتأثيرها العالمي

أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المشهد العالمي يزداد تعقيداً، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل أسعار النفط العالمية في ظل التوترات الحالية بمضيق هرمز والخلل في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن برميل نفط "برنت" وصل إلى مستويات تقترب من 90 دولاراً، مما يضع ضغوطاً هائلة على كافة الدول المستوردة للوقود.

طمأنة بشأن رغيف الخبز والرواتب

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد أحمد موسى أنه لا مساس بأسعار الخبز المدعم، مشدداً على استمرار سعره عند 20 قرشاً، وقال إن الدولة تعي حجم الضغوط التي يتحملها الشعب المصري منذ عام 2011، ولذلك من الضروري مساعدة الناس عبر زيادة المرتبات والمعاشات وتحفيز القطاع الخاص لرد الجميل لهذا الشعب الصامد.

تعهدات حكومية وظرف استثنائي

وذكر موسى أنه يثق تماماً في وعود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتراجع عن قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة في حال استقرت الأسعار العالمية للنفط، مضيفاً: "نحن نعيش ظرفاً استثنائياً مؤقتاً، وبمجرد زوال الأسباب الخارجية سنعود لما كنا عليه سابقاً، لكن الوضع الإقليمي يتطلب منا أعلى درجات اليقظة والانتباه".

تحذير من المخططات الممنهجة

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الضغوط الحالية هي جزء من مخططات مستمرة تستهدف المنطقة، حيث قال: "هناك مخطط يعملون عليه بدقة لزيادة الضغط علينا، يهدأون لفترة ثم يواصلون، لكننا بتماسكنا سنتخطى هذه الأزمة بإذن الله".

اقرأ أيضًا:

ماذا دار في لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان؟.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الزيارة

أحمد موسى: مرتبات الصحفيين من أقل الأجور في مصر والبدلات رمزية

بالصور.. زحام أمام محطات الوقود قبل إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار (محدث)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى حزمة الحماية الاجتماعية على مسؤوليتي سعر رغيف الخبز أسعار الوقود الجديدة أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
جنة الصائم

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
أخبار وتقارير

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد