كشف الإعلامي أحمد موسى عن حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية ضخمة سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم، تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وقال إن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تتأثر فيه المنطقة والعالم بأكمله بتبعات الصراع (الإيراني - الأمريكي - الإسرائيلي).

اضطرابات الطاقة وتأثيرها العالمي

أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المشهد العالمي يزداد تعقيداً، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل أسعار النفط العالمية في ظل التوترات الحالية بمضيق هرمز والخلل في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن برميل نفط "برنت" وصل إلى مستويات تقترب من 90 دولاراً، مما يضع ضغوطاً هائلة على كافة الدول المستوردة للوقود.

طمأنة بشأن رغيف الخبز والرواتب

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد أحمد موسى أنه لا مساس بأسعار الخبز المدعم، مشدداً على استمرار سعره عند 20 قرشاً، وقال إن الدولة تعي حجم الضغوط التي يتحملها الشعب المصري منذ عام 2011، ولذلك من الضروري مساعدة الناس عبر زيادة المرتبات والمعاشات وتحفيز القطاع الخاص لرد الجميل لهذا الشعب الصامد.

تعهدات حكومية وظرف استثنائي

وذكر موسى أنه يثق تماماً في وعود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتراجع عن قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة في حال استقرت الأسعار العالمية للنفط، مضيفاً: "نحن نعيش ظرفاً استثنائياً مؤقتاً، وبمجرد زوال الأسباب الخارجية سنعود لما كنا عليه سابقاً، لكن الوضع الإقليمي يتطلب منا أعلى درجات اليقظة والانتباه".

تحذير من المخططات الممنهجة

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الضغوط الحالية هي جزء من مخططات مستمرة تستهدف المنطقة، حيث قال: "هناك مخطط يعملون عليه بدقة لزيادة الضغط علينا، يهدأون لفترة ثم يواصلون، لكننا بتماسكنا سنتخطى هذه الأزمة بإذن الله".

اقرأ أيضًا:

ماذا دار في لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان؟.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الزيارة

أحمد موسى: مرتبات الصحفيين من أقل الأجور في مصر والبدلات رمزية

بالصور.. زحام أمام محطات الوقود قبل إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار (محدث)