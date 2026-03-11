بدأت شركة سامسونج طرح أول تحديث برمجي لهاتفها الجديد Galaxy S26، وذلك قبل أيام من الإطلاق العالمي الرسمي المقرر في 11 مارس الجاري.

ويأتي التحديث مزودا بتصحيح الأمان لشهر فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الأجهزة للمستخدمين بأحدث مستويات الحماية فور طرحها في الأسواق.

تحديث أمني مبكر قبل الإطلاق

بدأت شركة سامسونج تجهيز إطلاق تحديث أمني مبكر لسلسلة Galaxy S26، وعلى الرغم من أن التحديث لا يضيف ميزات جديدة أو تغييرات في واجهة المستخدم، إلا أنه يشمل تحسينات داخلية تهدف إلى تعزيز الأمان واستقرار النظام، وفق تقرير نشره موقع AndroidHeadlines.

ويتم طرح التحديث حاليا أولا في South Korea، وهو إجراء معتاد في سياسة سامسونج عند إطلاق التحديثات الجديدة، إذ من المتوقع أن يصل التحديث تدريجيا إلى باقي الأسواق خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع قرب موعد الإطلاق العالمي للهاتف.

ويحمل التحديث رقم البناء S94xNKSS1AZC7 ويبلغ حجمه نحو 557 ميجابايت، ما يعكس تركيزه على الإصلاحات الأمنية وتحسين استقرار النظام أكثر من إضافة أي مزايا جديدة.

ورصد المسرب التقني Tarun Vats التحديث أولا عبر منصة X، قبل أن تتداوله وسائل الإعلام التقنية المختلفة.

وبالنسبة للمستخدمين الذين حصلوا على الهاتف مسبقا أو يخططون لشرائه خلال الأيام المقبلة، فمن المرجح أن يصل التحديث إلى مزيد من الدول قبل نهاية الأسبوع مع توسع عملية الإطلاق عالميا.