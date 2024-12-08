مفيدة للقلب والدماغ.. 10 عناصر غذائية موجودة في البطاطس

كتب – سيد متولي

البطاطس طعام متوفر في جميع أنحاء العالم، ومحبوب لتعدد استخداماته ومحتواه الغني من العناصر الغذائية، وأظهرت دراسة أجريت في عام 2021 أن استهلاك البطاطس مرتبط بجودة النظام الغذائي الأفضل، وتناول المزيد من العناصر الغذائية، وتحسين كفاية العناصر الغذائية.

الطاقة

تحتوي البطاطس على 77 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهي مصدر معتدل للطاقة، وهذا يمثل حوالي 4% من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية للشخص البالغ المتوسط، الذي يحتاج إلى حوالي 2000 سعرة حرارية، للحصول على دفعة سريعة من الطاقة دون أن تكون عالية السعرات الحرارية، فإن البطاطس هي الخيار الأمثل، بحسب تايمز أوف إنديا.

الكربوهيدرات

تحتوي البطاطس على 17.5 جرامًا من الكربوهيدرات، وهي مصدر رائع للطاقة، وهذا يمثل حوالي 6% من الكمية اليومية الموصى بها والتي تبلغ 275 جرامًا، ويأتي معظم هذا في شكل نشا، ما يوفر طاقة مستدامة، وهو مثالي لأسلوب حياة نشط.

الألياف الغذائية

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس (2.1 جرام) في عملية الهضم وتمنح الشعور بالشبع. وتلبي هذه الألياف حوالي 8% من الاستهلاك اليومي المطلوب (25-30 جرام)، ويمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تضمين البطاطس في نظامك الغذائي.

فيتامين سي

توفر البطاطس 19.7 مليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعادل حوالي 22% من احتياج الفرد اليومي البالغ 90 مليجرام، وبالتالي فهي حليف غير متوقع لتعزيز المناعة، وتعزيز صحة الجلد، وتسهيل امتصاص الحديد.

البوتاسيوم

البطاطس غنية بالبوتاسيوم، حيث تحتوي كل 100 جرام منها على 425 ملجم، أي ما يعادل 9% من الاحتياج اليومي الذي يبلغ 4700 ملجم، يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ويدعم وظائف العضلات والأعصاب، ما يجعل البطاطس مفيدة للقلب.

فيتامين ب6

تحتوي حصة من البطاطس على 0.298 ملجم من فيتامين ب6، وهو ما يعادل 18% من 1.7 ملجم التي يحتاجها الإنسان يوميًا، ولأن هذا الفيتامين يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية، فهو ضروري لتحسين صحة الدماغ.

الحديد

تحتوي البطاطس على 0.81 مليجرام من الحديد، وهو ما يلبي 10% من الاحتياج اليومي للرجال من الحديد والذي يبلغ 8 مليجرام و4.5% من الاحتياج اليومي للنساء والذي يبلغ 18 مليجرام، يساعد الحديد الدم على حمل الأكسجين، ما يجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم.

المغنيسيوم

تبلغ كمية المغنيسيوم في كل 100 جرام 23 مليجرامًا، وهو ما يشكل حوالي 6% من الكمية الموصى بها يوميًا والتي تبلغ 400 مليجرام، ويتأثر توليد الطاقة ووظيفة الخلايا العصبية وصحة العظام بشكل كبير بهذا المعدن.

الماء

تحتوي حصة 100 جرام من البطاطس على حوالي 79.2 جرام من الماء، وهذا يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على ترطيب الجسم، ورغم أن هذا لا يحل محل 2-3 لترات من الماء المطلوبة يوميًا، إلا أنه يساهم في تناول السوائل، خاصة عند إضافتها إلى الحساء أو السلطات.

حمض الفوليك

يوجد 15 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 4% من الجرعة اليومية الموصى بها البالغة 400 ميكروجرام، في البطاطس، يتطلب انقسام الخلايا حمض الفوليك، وهو أمر ضروري بشكل خاص أثناء الحمل لتجنب تشوهات الأنبوب العصبي.

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