أكد الخبير الاقتصادي أحمد عزام ، أن هناك صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الأوروبي في ظل المؤشرات الراهنة التي تظهر انكماشاً مقلقاً في قطاع الخدمات.

وقال عزام، خلال لقائه ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وأزمة الطاقة جعلت من قطاعات النقل والسياحة والسفر الضحية الأولى في منطقة اليورو، مما أدى إلى حالة من "التسطح الاقتصادي" بنمو يكاد يلامس الصفر.

وأضاف أن القادم قد يكون أكثر قسوة على القارة العجوز إذا ما استمرت أسعار النفط في مستوياتها المرتفعة، واصفاً القراءات الاقتصادية الحالية بـ "الهشة".

وأوضح أن التزامن بين ارتفاع أسعار المبيعات وانخفاض ثقة الشركات يعزز المخاوف من السقوط في نفق "الركود التضخمي"، وهو مأزق اقتصادي معقد يصعب الفكاك منه بسهولة.

وفيما يتعلق بالملاذات الآمنة، طمأن عزام المستثمرين بأن قطار شراء الذهب لم يفت بعد، مؤكداً أن المعدن الأصفر ومعه الفضة يظلان الخيار الأوحد للتحوط في زمن الذعر الذي يضرب الأصول المالية التقليدية.

وذكر أن استقرار الذهب فوق مستويات 4800 دولار سيكون بمثابة "الضوء الأخضر" للتحليق نحو القمة التاريخية المستهدفة عند 5000 دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي في ختام حديثه إلى ضرورة اعتماد استراتيجية "توزيع الدخول" في عمليات الشراء وتجنب الاندفاع العشوائي.

وأضاف أن التريث والحكمة في الاستثمار هما الضمانة الوحيدة للاستفادة القصوى من تقلبات السوق العنيفة التي نشهدها حالياً.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بعد زيادة الوقود

وزير الكهرباء: ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي ترتب عليه زيادة مستحقات البترول لـ97 مليار جنيه