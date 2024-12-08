دراسة: الشباب أكثر عرضة للوفاة بسبب الطقس الحار

كشفت دراسة جديدة أن الشباب أكثر عرضة لخطر الطقس الحار من كبار السن.

وأُظهرت الدراسة أن 75% من الوفيات المرتبطة بالحرارة تحدث بين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ولكن عندما حلل الباحثون سجلات الوفيات في المكسيك، اكتشفوا شيئاً غير متوقع بين عامي 1998 و2019، حيث شهدت البلاد حوالي 3300 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة كل عام، مع حدوث ما يقرب من ثلثها بين الأشخاص من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

كما أن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما تقل معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة لديهم.

وركز الباحثون على ما يسمى "درجة حرارة المصباح الرطب"، وهو قياس يجمع بين الحرارة والرطوبة لإظهار مدى قدرة أجسامنا على تبريد نفسها من خلال التعرق.

وأوضح الباحثون مصدر الخطر بأنه: في يوم جاف وحار، يتبخر العرق بسرعة ويساعد في تبريد الجسم، ولكن في يوم رطب، حتى لو لم يكن الجو حاراً، يكون الهواء ممتلئاً بالرطوبة بالفعل بحيث لا يمكن للعرق أن يتبخر بشكل فعال، ما يجعل من الصعب على الجسم تبريد نفسه بواسطة التعرّق.

ويرجع ارتفاع معدل الوفيات بين الشباب، وخاصة من تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، إلى حد كبير إلى ظروف عملهم.

وقال الباحثون: "هؤلاء هم الأشخاص الأصغر سناً، الذين يقعون في أسفل السلم الوظيفي، والذين ربما يقومون بنصيب الأسد من العمل الشاق، مع ترتيبات عمل غير مرنة".

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الصغار أجسامهم معرضة للخطر بشكل خاص بسبب تركيبتهم الجسدية: لديهم نسبة أعلى من مساحة السطح إلى وزن الجسم، ما يعني أنهم يمتصون الحرارة بشكل أسرع من البالغين.

كما أن قدرة الصغار على التعرق ــ وهي آلية التبريد الرئيسية في الجسم ــ لم تتطور بشكل كامل بعد.

وإضافة إلى ذلك، فإن أنظمتهم المناعية لا تزال في طور النضج، ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض الشائعة في الظروف الحارة الرطبة، مثل تلك التي تنتشر عن طريق البعوض أو المياه الملوثة.

وفي حين ركزت هذه الدراسة على المكسيك، فإن آثارها تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث مع بلدان في أفريقيا وآسيا، وخاصة الدول الزراعية، أو ذات الوصول المحدود لأجهزة التكييف.

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