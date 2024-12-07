نوعان من الخضروات يمنحان نفس القيمة الغذائية للحوم.. اكتشفهما

وكالات

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي لندن وأوكسفورد أن البقوليات والبازلاء تعدّ أفضل البدائل النباتية للحوم ومنتجات الألبان، من حيث التغذية والصحة والبيئة والتكلفة.

ووفقًا للدراسة، التي قادها الدكتور ماركو سبرينجمان، تفوقت الأطعمة النباتية غير المصنعة مثل فول الصويا والفاصوليا والبازلاء على المنتجات المصنّعة مثل البرغر النباتي وحليب النبات.

كما أظهرت الدراسة أن اللحوم المزروعة في المختبر تعدّ الأسوأ من حيث الفوائد الصحية والتكاليف المرتفعة، حتى بعد حساب التخفيضات المحتملة في التكلفة.

وهذه النتائج تدعم السياسات العامة التي تهدف إلى زيادة استهلاك البدائل النباتية البسيطة.

وأوضحت الدراسة أن استبدال اللحوم ومنتجات الألبان بالبقوليات غير المصنعة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الاختلالات الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة تصل إلى النصف، وكذلك تقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي بنسبة 10%.

كما سيسهم ذلك في تقليص التأثيرات البيئية مثل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري واستخدام الأراضي والمياه بنسبة تزيد عن النصف.

وفيما يتعلق بالتكاليف، تبين أن استبدال اللحوم بالبقوليات سيؤدي إلى خفض التكاليف بنسبة تتجاوز الثلث.

كما أشار الدكتور سبرينجمان إلى أن تقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان في البلدان ذات الدخل المرتفع، يعدّ أمراً ضرورياً للحد من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتحسين الصحة العامة.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى الأطعمة النباتية المصنّعة مثل البرغر النباتي وحليب النبات مفيدة، ولكنها أقل فاعلية من البدائل غير المصنعة مثل البقوليات.