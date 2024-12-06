تقي من السرطان.. أطعمة تحمي قلبك وتمنع الإصابة بمرض السكري

كتب – سيد متولي



يمكن لبعض الأطعمة الشتوية أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لعل أبرزها البطاطا، التي توفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية، وتنظم سكر الدم، إضافة إلى فوائد أخرى.

وبحسب موقع TheHealthSite، إليك فوائد تناول البطاطا في الشتاء.

تنظيم سكر الدم

البطاطا يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع ارتفاع مستويات الأنسولين، إذ إن لها مؤشر جلايسيمي منخفض.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

البطاطا تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، لذا قد تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

تقوية المناعة

نظرا لأن البطاطا غنية بفيتامين أ، فإنها تلعب دورا مهما في تقوية المناعة، والحماية من نزلات البرد والإنفلونزا.



دعم صحة العين

مضادات الأكسدة في البطاطا، وخاصة اللوتين وزياكسانثين، تحمي العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق، والأشعة فوق البنفسجية، والشيخوخة.

غنية بالفيتامينات

البطاطا غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسيةم مثل فيتامين سى والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، وهي مهمة للحفاظ على الصحة.

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