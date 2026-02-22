مباريات الأمس
أول ظهور لكريم أحمد لاعب ليفربول في معسكر منتخب مصر (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

01:34 ص 22/02/2026
  • عرض 2 صورة
    كريم أحمد

ظهر كريم أحمد، لاعب فريق الشباب بنادي ليفربول، لأول مرة في معسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا، عقب استدعائه خلال الأيام الماضية للانضمام إلى صفوف المنتخب.

ويخوض اللاعب مواليد 2007 تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب، بعدما انتظم في المعسكر المقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

كريم أحمد معسكر منتخب مصر منتخب مصر ليفربول

