وسائل إعلام: ماكرون طلب من ترامب رفع العقوبات عن فرنسيين اثنين



وكالات

قالت صحيفة "لا تريبون ديمانش"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بطلب رفع العقوبات الأمريكية عن مواطنين فرنسيين اثنين.

وحسب الصحيفة، فإن الحديث في الرسالة التي أرسلت الأسبوع الماضي، يدور تحديدا عن المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نيكولا جيو.

ونقلت الصحيفة عن ماكرون قوله: "أطلب إعادة النظر في قرار إدارتكم ورفع العقوبات التي تم فرضها بشكل غير عادل على نيكولا جيو وتييري بريتون".

ووفقا للصحيفة، فإن ماكرون اعتبر أن العقوبات ضد بريتون تقوض استقلالية الاتحاد الأوروبي في مجال صياغة القوانين ومبنية على تقييمات خاطئة.

كما اعتبر ماكرون أن العقوبات ضد جيو تقوض مبدأ استقلالية العدالة وتفويض المحكمة الجنائية الدولية.

أفادت الصحيفة، أن ماكرون كلف أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باستدعاء السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر، دون أن تحدد سبب الاستدعاء.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تييري بريتون الذي كان يشغل منصب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، متهمة اياه بمحاولة فرض الرقابة على الأمريكيين في أعقاب تبني الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية، الذي شدد الرقابة على بعض المنصات على الإنترنت، بما فيها المواقع الكبرى للتواصل الاجتماعي التابعة لشركات أمريكية، مثل موقع "إكس" التابع لإيلون ماسك.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات على القاضي نيكولا جيو بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يواف جالانت على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.