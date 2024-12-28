هذا ما يحدث لقلبك والسكر عند تناول العدس.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

العدس من أشهر الأطعمة التي يفضل الكثيرون تناولها خلال فصل الشتاء، من أجل الشعور بالدفء والتغلب على الطقس البارد، لكن هل تعرف فوائده؟.

العدس والقلب

وبحسب موقع indianexpress، فإن فالعدس يساعد على تقليل الكوليسترول في الدم، وهو الأمر الذي يعزز صحة القلب، إضافة إلى ضبط نسبة السكر في الدم.

العدس والسكر

العدس منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكري.

العدس والعناصر الغذائية

العدس غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في الهضم، وتدعم المناعة، مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم ويحتوي على فيتامينات ب، ب، أ، ج والكثير من الألياف.

كمية العدس الصحية

نصف كوب يوميا من العدس، هو الكمية المناسبة، لكن احذر تناول كميات زائدة يمكن أن يسبب الانتفاخ.

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