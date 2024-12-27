3 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري وأنت لا تشعر.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية معالجة الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا التي تُكوّن العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لوقود الدماغ.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة Healthline، هناك 3 علامات قد تُشير إلى الإصابة بمرض السكري:

كثرة التبول والعطش الشديد

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، تحاول الكلى التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، ما يؤدي إلى زيادة كمية البول، وبالتالي الحاجة المتكررة للتبول، خاصةً في الليل.

العطش الشديد

نتيجة لفقدان السوائل عن طريق البول، يشعر الشخص بعطش شديد ورغبة دائمة في شرب الماء.

التعب والإرهاق الشديد

عدم قدرة الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة بشكل فعّال يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الراحة، ويشعر الشخص بضعف عام ونقص في الطاقة للقيام بالأنشطة اليومية.

تغيرات في الوزن

في بعض الحالات، خاصةً في النوع الأول من السكري، يؤدي عدم قدرة الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة إلى تكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، ما يسبب فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح.

زيادة الوزن

في حالات أخرى، خاصةً في النوع الثاني من السكري، قد تساهم مقاومة الإنسولين في زيادة الوزن وصعوبة فقدانه.

علامات أخرى تُصاحب مرض السكري

ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يُؤثر على عدسة العين ويُسبب تشوش الرؤية.

ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يُضعف الجهاز المناعي ويُؤخر التئام الجروح والخدوش.

تنميل أو خدر في الأطراف: تلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يُسبب تنميل أو خدر في اليدين والقدمين.

التهابات متكررة

ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات، مثل التهابات الجلد، اللثة، والمسالك البولية.