اتباع بعض العادات يمكن أن يسهم في تقوية المناعة وبالتالي البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء.

وفيما يلي أبرز 5 عادات تجعلك بصحة جيدة طوال الشتاء، وفقا لصحيفة "Telegraph" البريطانية.

أشعة الشمس

يجب الجلوس في الشمس أو المشي لمدة 10 دقائق في الخارج خلال ساعات النهار، ويساعد ذلك على تنظيم ساعة الجسم الداخلية وتحسين نوعية النوم.

أخذ قيلولة قصيرة

القيلولة تحسن من الأداء العقلي وتسهم في الحفاظ على صحة الدماغ.

ممارسة الرياضة مساءا

ممارسة الرياضة قبل النوم بوقت قصير قد يسبب الأرق، ولكن فترات قصيرة من النشاط الخفيف قد تؤدي إلى نوم أفضل وتعزيز الحالة المزاجية وزيادة كتلة العضلات والحفاظ على قوة العظام والتحكم في مستويات السكر بالدم.

فيتامين سي

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والفلفل والخضراوات الصليبية قد يسهم في تقوية جهاز المناعة.

الخضراوات الورقية

قد يسهم تناولها في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ودعم وظيفة المناعة.

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