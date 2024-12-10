ما العلاقة بين الصداع وألم الأسنان؟

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج وعدم الراحة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة فيكتوريا رادكو، أخصائية طب الأسنان الروسية، إلى أن الصداع يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض المفصل الصدغي الفكي.

هذه الأمراض تتسبب في إجهاد زائد لعضلات الفك، ما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الرأس والوجه، كما يعاني المرضى من صعوبة في فتح الفم، ونقر في المفصل، وألم في الفكين، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

كيف تعرف إذا كان الصداع ناتجا عن مشكلة في الفك؟

إذا كان الألم يزداد مع حركة الفك، فهذا يشير إلى مشكلة في المفصل، أو وجود ألم منتشر في مناطق أخرى من الجسم.

ما علاقة ألم الأسنان بالصداع؟

سوء اصطفاف الأسنان يؤدي إلى اختلال في عمل الفك، ما يزيد من الضغط على العضلات والمفاصل، لذلك، فإن علاج تقويم الأسنان يساعد على إعادة الأسنان إلى موضعها الصحيح، ما يخفف من الضغط على الفك ويقلل من فرص الإصابة بالصداع.

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