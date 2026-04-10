تعد الرنجة من الأسماك الغنية بالنكهة والمغذيات، ولكن الحصول على النوع الطازج يتطلب الانتباه لبعض العلامات الأساسية لضمان جودة السمك وسلامته الصحية.

وفقا لموقع greendale، إليك أبرز النصائح التي يجب معرفتها قبل الشراء:

1-اختبار الرائحة:



الرنجة الطازجة يجب أن تصدر رائحة نظيفة ومنعشة. إذا لاحظت رائحة حامضة أو تشبه الأمونيا، فهذه علامة واضحة على فساد السمكة، وتجنب شرائها لضمان السلامة الغذائية.

2- العيون الصافية:



الأسماك الكاملة يجب أن تكون عيونها مشرقة وواضحة ومنتفخة قليلا. العيون الغائمة أو الغارقة تشير إلى أن السمكة فقدت نضارتها وربما أصبحت غير صالحة للأكل.

3- لحم ثابت ومرن:



اضغط برفق على لحم الرنجة، يجب أن يعود سريعا إلى مكانه، والبقع الطرية أو الناعمة تدل على أن السمك ليس طازجا، بينما اللحم المرن يضمن طعما أفضل وسلامة الاستهلاك.

4- بشرة لامعة ورطبة:



البشرة الصحية تعكس الضوء وتحتفظ برطوبتها، مما يحافظ على النكهة الطبيعية للسمكة، والجلد الجاف أو الباهت علامة على تخزين غير مناسب أو تقدم العمر، وقد يؤثر على الطعم.

5- تجنب السوائل المفرطة:



الأسماك المعبأة يجب أن تحتوي على أقل كمية ممكنة من السائل، وكثرة السائل قد تعني أن السمك تم إذابته وإعادة تجميده، ما يقلل من جودة الملمس والنكهة.

