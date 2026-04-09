سلطت أبحاث حديثة الضوء على العلاقة بين النوم وصحة الدماغ، حيث كشفت أن اضطرابات النوم قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض ألزهايمر، حتى قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة.

ما هو ألزهايمر؟



ألزهايمر أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعا في العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص، إذ يصيب الدماغ ويؤدي إلى تدهور تدريجي في الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة والتفكير واللغة، ويحدث هذا التدهور نتيجة لتراكم بروتينات غير طبيعية في الدماغ، ما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية وتلف مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

كيف يؤثر بروتين تاو على الدماغ؟



ووفقا لدراسة نشرت في مجلة NPJ Dementia، فإن تراكم "بروتين تاو" في الدماغ، وهو من أبرز السمات المرتبطة بالمرض، يؤدي إلى زيادة مفرطة في النشاط العصبي، ما ينعكس سلبا على جودة النوم، وقد يفسر ذلك معاناة المرضى من اضطرابات النوم في مراحل مبكرة جدا، بحسب موقع الأكاديمية الأمريكية لطب النوم.

مخاطر بروتين تاو على الدماغ

الدراسة التي أجراها باحثون من مركز ساندرز براون للشيخوخة التابع لـجامعة كنتاكي، أوضحت أن بروتين تاو يستهلك موارد الطاقة في الدماغ بشكل مفرط، ما يبقيه في حالة نشاط مستمر ويعيق الوصول إلى النوم العميق الضروري لاستعادة النشاط الذهني.

واعتمدت التجارب على فئران إناث، حيث تم تتبع أنماط نومها عبر مراحل مختلفة، وأظهرت النتائج أنه في عمر 6 أشهر، بقيت الفئران المصابة مستيقظة لفترات أطول، مع انخفاض في مرحلة النوم غير الحالم، ومع تقدمها إلى 9 أشهر، تراجعت أيضا مدة النوم الحالم، ما يعكس تدهورا تدريجيا في جودة النوم.

بروتين تاو يغير طريقة استهلاك الدماغ للجلوكوز



كما بينت النتائج أن "بروتين تاو" يغير طريقة استهلاك الدماغ للجلوكوز، ما يؤدي إلى استمرار النشاط العصبي بشكل غير طبيعي، وشبهت الباحثة الرئيسية شانون ماكولي هذا التأثير بطفل مفرط النشاط لا يرغب في التوقف عن الحركة أو النوم، إذ يستمر الدماغ في استهلاك الطاقة لإنتاج النواقل العصبية، ما يعيق الدخول في النوم العميق الضروري لتكوين الذاكرة والتعافي.

وأشار الباحثون إلى وجود حلقة مفرغة، إذ تؤدي اضطرابات النوم إلى تفاقم المرض، بينما يزيد المرض نفسه من سوء جودة النوم، ومع ذلك، أكدوا أن الدراسة تظهر ارتباطا بين هذه العوامل، دون إثبات علاقة سببية مباشرة، كما أن نتائجها لا تزال بحاجة إلى تأكيد على البشر.

عدم انتظام النوم يزيد الإصابة بالخرف



ومن جانبها، أوضحت خبيرة النوم، ويندي تروكسل، أن النوم الجيد عنصر أساسي للحفاظ على القدرات العقلية مع التقدم في العمر، محذرة من أن قلة النوم أو عدم انتظامه قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وأضافت أن النوم العميق ينشط ما يعرف بـالنظام الغليمفاوي، وهو المسؤول عن تنظيف الدماغ من السموم، بما في ذلك بروتين تاو وأميلويد بيتا المرتبطين بمرض ألزهايمر.

كما شددت على أهمية الاهتمام بجودة النوم دون الوقوع في فخ القلق المفرط، مشيرة إلى أن التوتر بشأن النوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ناصحة بالتركيز على تحسين عادات النوم بشكل تدريجي وتهيئة بيئة مريحة تساعد على نوم صحي ومتوازن.

