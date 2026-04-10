أكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، حاجة المنطقة الماسة إلى وقف فوري وإطلاق نار شامل في لبنان، مشددا على أن استثناء الساحة اللبنانية من التهدئة يعد أمرا "غير مقبول".

إدانة التصعيد المتبادل

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أدان بريفو، اليوم الجمعة، الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدا أن بلجيكا تواصل الدفع قدما باتجاه شمول وقف إطلاق النار لكافة الأراضي اللبنانية، معربا عن أمله في ألا يقتصر أمد الهدنة على أسبوعين فقط، بل يمتد للوصول إلى استقرار دائم.

ضغوط أوروبية على إسرائيل

كشف وزير الخارجية البلجيكي، أن الرسائل والمواقف التي وجهتها الدول الأوروبية بخصوص الوضع في لبنان ساهمت بشكل واضح في تغيير ذهنية الحكومة الإسرائيلية تجاه التصعيد، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تقديم الدعم اللازم للسلطات اللبنانية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.

وتعكس تصريحات الوزير البلجيكي حراكا دبلوماسيا أوروبيا متصاعدا يهدف إلى منع انزلاق المنطقة نحو "حرب إقليمية شاملة"، من خلال توسيع مظلة الهدنة لتشمل كافة الجبهات.