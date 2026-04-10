ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية شخصًا لاتهامه بالتعدي على الكلاب الضالة ببندقية "رش"، عقب رصد مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بحجة حماية أطفاله من خطر تجمع الكلاب، وجرى ضبط السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كشفت التحقيقات ملابسات منشور قناص الكلاب بالإسماعيلية الذي أظهر قيام شخص بإطلاق النار تجاه حيوانات ضالة مما أدى لنفوقها، ومن جانب آخر برر الجاني فعلته بقيام جاره بوضع الطعام للكلاب باستمرار مما أدى لاحتشادها أمام منزله، علاوة على ذلك ادعى أن هدفه كان تفريقهم باستخدام بندقية ضغط هواء دون قصد إصابتهم، وتم تحريز السلاح كدليل مادي لاستكمال التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية

أدى تداول فيديو البندقية الـ "رش" إلى تحرك أمني سريع للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعل، وفي السياق ذاته أرشد المتهم عن مكان السلاح المستخدم عقب مواجهته بالمقطع المصور، ومن جانب آخر تولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ.