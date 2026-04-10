الصليب الأحمر الألماني يحذّر من "كارثة إنسانية" في لبنان

كتب : د ب أ

01:40 م 10/04/2026

حذّر الصليب الأحمر الألماني، من "كارثة إنسانية" في لبنان في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى تسارع وتيرة تدهور الأوضاع داخل البلاد.

وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني هيرمان جروه، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "العديد من المستشفيات مكتظة بسبب أعداد الجرحى الكبيرة، وهناك خطر حدوث نقص في بعض الأدوية والمواد، خاصة إذا استمرت الهجمات".

وأضاف جروه، أن الوضع الإنساني في لبنان تدهور بشكل ملحوظ، حيث تعرضت مناطق مكتظة بالسكان في الأيام الأخيرة للقصف بشكل متزايد ودون إنذار كاف، مؤكدا أن النزاع المسلح بلغ مرحلة جديدة أكثر تدميرا.

ودعا جروه إلى احترام القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي، وكذلك السكان المدنيين، مشيرا إلى مقتل عاملين في المجال الإنساني مجددا خلال الحرب الجارية، من بينهم أحد أفراد الصليب الأحمر اللبناني.

ووفقا للسلطات اللبنانية، أسفرت موجة هجمات واسعة نفذتها إسرائيل بعد ظهر أول أمس الأربعاء عن مقتل أكثر من 300 شخص في عدة مناطق من لبنان خلال ساعات قليلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن من بين الضحايا نحو 30 قاصرا و71 امرأة.

من جانبها، أعلنت القوات الإسرائيلية، أن الهجمات استهدفت قادة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

