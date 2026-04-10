في مشهد بدد هدوء منطقة حلوان جنوب القاهرة، اندلع حريق داخل أحد العقارات السكنية، مخلفًا حالة من الذعر بين الأهالي، وسط سباق مع الزمن للسيطرة على النيران وإنقاذ السكان.

تفاصيل حريق شقة في حلوان

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار رقم 8 تقسيم الطيارات خلف مسجد الفردوس، حيث اشتعلت النيران داخل عقار مكوّن من 5 طوابق، وتحديدًا في الدور الأول.

وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف، ما دفع السكان إلى الهروب من الوحدات السكنية خوفًا من امتداد الحريق لباقي الأدوار.

سيارات الإطفاء تتدخل بموقع حريق حلوان

دفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في محاصرة النيران لمنع امتدادها، في ظل تواجد أمني وتنظيم لحركة السكان في محيط العقار.

حالتا اختناق داخل شقة حلوان

وأسفر الحريق عن حالتي اختناق نتيجة استنشاق الدخان نقلا على الفور إلى مستشفى النصر لتلقي العلاج، فيما تجري الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية أو خلل كهربائي وراء الحادث.

