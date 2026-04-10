عمرو سعد يكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له.. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

01:56 م 10/04/2026

عمرو سعد في برنامج الحكاية

كشف الفنان عمرو سعد، عن نصيحة الزعيم عادل إمام له في أحد اللقاءات التي جمعته به.

تفاصيل لقاء عمرو سعد وعادل إمام بفيلم مولانا

وقال عمرو سعد، ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامي إنجي علي: "تشرفت بحضور الزعيم العرض الخاص لفيلم مولانا، وهو شخص نادر الظهور، وتحدث معي بعد الفيلم وأبدى إعجابه الشديد به وأثنى على أدائي".

نصيحة عادل إمام لـ عمرو سعد بعد يونس ولد فضة

وأضاف عمرو: "التقيت بالزعيم مرة أخرى، وأشاد بمسلسل يونس ولد فضة، ونصحني وقتها بتجاهل الانتقادات، والتركيز على بناء رصيد من الأعمال، لأن كل شيء ينسى، وما يبقى هو عملك".

وخاض عمرو سعد موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "إفراج" وشاركه البطولة ناهد السباعي، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

عمرو سعد: "رأيت الكثير في مسيرتي وشاركت في أعمال وتم استبعادي منها"

ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
بين قيود الاحتلال وأجواء الهدنة.. الفلسطينيون يكسرون "حصار الأقصى" ويؤدون
"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حزين على الطريقة.. أليو بادجي يروي كواليس رحيله عن الأهلي
تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة