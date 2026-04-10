5 فوائد مذهلة لتناول منقوع القرفة صباحًا- احرص عليه

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 10/04/2026

القرفة

يُعد منقوع القرفة من المشروبات الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة لفوائده الصحية، خاصة عند تناوله على الريق، حيث يساهم في دعم وظائف الجسم بشكل عام.

هل تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم؟

بحسب"Healthline" تحتوي القرفة على مركبات فعالة قد تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تقليل تقلبات سكر الدم.

هل تعزز القرفة عملية حرق الدهون؟

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساهم في تحفيز عملية الأيض، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.

هل تدعم القرفة صحة الجهاز الهضمي؟

تساعد القرفة في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخات، كما تساهم في تحسين عملية الهضم.

هل للقرفة خصائص مضادة للالتهابات؟

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم وتعزيز المناعة.

هل تحسن القرفة صحة القلب؟

قد تساهم القرفة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
حتى 1.45 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
هل ستنخفض أسعار الوقود في مصر بعد وقف الحرب على إيران؟
إصابة مباشرة لمبنى في "المطلة" بصاروخ من لبنان وإسرائيل تتوعد بالتفاوض
يديعوت: ادعاءات نتنياهو حول سحق إيران وحزب الله "كاذبة" والواقع يُثبت فشله
