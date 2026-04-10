يُعد منقوع القرفة من المشروبات الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة لفوائده الصحية، خاصة عند تناوله على الريق، حيث يساهم في دعم وظائف الجسم بشكل عام.

هل تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم؟

بحسب"Healthline" تحتوي القرفة على مركبات فعالة قد تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تقليل تقلبات سكر الدم.

هل تعزز القرفة عملية حرق الدهون؟

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساهم في تحفيز عملية الأيض، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.

هل تدعم القرفة صحة الجهاز الهضمي؟

تساعد القرفة في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخات، كما تساهم في تحسين عملية الهضم.

هل للقرفة خصائص مضادة للالتهابات؟

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم وتعزيز المناعة.

هل تحسن القرفة صحة القلب؟

قد تساهم القرفة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

فوائد مذهلة لشرب القرفة على الريق

هذا ما يحدث لك عند تناول القرفة

يقوي قلبك.. هذا النوع من التوابل يقلل مستويات الكوليسترول