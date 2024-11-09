هل استخدام الميكروويف يسبب السرطان؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

انتشرت مؤخرًا شائعات عديدة حول أضرار الميكروويف على الصحة، وخاصة زعم إمكانية تسببه في الإصابة بالسرطان. لكن، هل هناك أساس علمي لهذه الادعاءات؟

كيف يعمل الميكروويف؟

ووفقًا لموقع "Healthline"، يعمل الميكروويف على تسخين الطعام بسرعة وكفاءة عبر إرسال موجات كهرومغناطيسية (موجات ميكروويف) تحفز جزيئات الماء الموجودة في الطعام، ما يؤدي إلى اهتزازها وارتفاع درجة حرارتها. هذه العملية تختلف تمامًا عن الإشعاع النووي الضار.

هل يسبب الميكروويف السرطان؟

لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن استخدام الميكروويف مرتبط بالإصابة بالسرطان، فقد أكدت العديد من الدراسات العلمية المستقلة عدم وجود صلة بينهما، كما أنّ الموجات المستخدمة في الميكروويف هي موجات حرارية غير مؤينة، ولا تمتلك القدرة على تغيير الحمض النووي للخلايا، وهو ما يرتبط بالسرطان.

حقيقة أم خرافة؟

الميكروويف لا يصدر إشعاعات مؤينة، بل يستخدم موجات حرارية تتفاعل مع جزيئات الماء لتوليد حرارة. وبالتالي، فإن الشائعات حول أضراره غالبًا ما تكون بلا أساس علمي.

نصائح للاستخدام الآمن للميكروويف

- استخدام الأواني المناسبة

تجنب استخدام الأواني المعدنية أو البلاستيك غير المخصص للاستخدام في الميكروويف.

- تجنب تسخين الأطعمة الزيتية أو السكرية لفترة طويلة

قد يؤدي ذلك إلى احتراق الطعام.

- عدم تشغيل الميكروويف فارغًا:

فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

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